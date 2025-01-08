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Birecik'te Muhtar Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı

Birecik'te Muhtar Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olan Ömer Karaoğlan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde mahalle muhtar adayı olan şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kuzudişli Apartmanı A bloktaki evine giden Ömer Karaoğlan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaoğlan, mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Balkondan saldırganlara beddua

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekildiği balkondaki bir kadın, Karaoğlan'ı vuranlara beddua etti.

Seçimi kaybetmişti

2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde muhtar adayı olan Karaoğlan'ın seçimi kazanamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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