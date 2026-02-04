Haberler

Devrilen motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Devrilen motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsü F.A. devrilen motosikletten metrelerce sürüklendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi Meydan Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyreden F.A. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenerek yaralanan motosikletli ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesiyle sürücünün metrelerce sürüklendiği, vatandaşların hızla yaralı sürücünün yardımına koştuğu görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi