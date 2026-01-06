Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Birecik karayolunun Arat Dağı mevkiinde yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı 63 ADK 302 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yokuştan inerken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA