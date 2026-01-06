Haberler

Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç şarampole devrildi. Sürücü Mehmet Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Birecik karayolunun Arat Dağı mevkiinde yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı 63 ADK 302 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yokuştan inerken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası