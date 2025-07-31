Birecik'te Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu

Birecik'te Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaybolan 62 yaşındaki Halil Olgun'un cesedi Fırat Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaybolan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Fırat Nehri'nin kıyısındaki sahil boyunda yaşandı. Suyun üstünde bir ceset görenler durumu ekiplere haber verdi. Bölgeye giden ekipler cesedi sudan çıkarıp kıyıya getirdi. Yapılan incelemede cesedin cumartesi gününden beri kayıp olarak aranan 62 yaşındaki Halil Olgun'a ait olduğu öğrenildi.

Olgun'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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