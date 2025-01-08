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Birecik'te Eski Muhtar Adayına Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yakalandı

Birecik'te Eski Muhtar Adayına Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eski muhtar adayı Ömer Karaoğlan'a düzenlenen silahlı saldırının failleri olduğu belirlenen baba ve oğlu, polis tarafından cep telefonu görüntülerinden yakalandı. Saldırı sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eski muhtar adayına düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu belirlenen baba ve oğlu, cep telefonu görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 00.30 sıralarında Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. 2024 yerel seçimlerinde Meydan Mahallesi muhtar adayı olan Ömer Karaoğlan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, vatandaşlar tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu için Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları belirlemek için çalışma başlattı. Bir evin balkonundan çekilen görüntüleri inceleyen polisler, olayın faillerinin Cemal T. ve babası Serdar T. olduğunu tespit etti.

Yerdeki yaralıyı tekmeledi

Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyete götürülürken, saldırıya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Cemal T.'nin olay yerindeki başka bir şahsın üzerine yürüdüğü, şahsın kaçarak araçların arkasına sığındığı görüldü. Görüntülerin devamında ise Cemal T.'nin kanlar içerisinde yerde yatan Ömer Karaoğlan'a tekme attığı ve silah seslerinin gelmeye devam ettiği gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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