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Birecik'te çöken binada kurtarma çalışması

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Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, çöken binanın enkazı altında kalan şahsı kurtarma çalışmasını takip etti. Kaymakam Gürbüz, çalışmalar esnasında yeni bir çökme yaşanmaması için önlemlerin alınmasını istedi.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, çöken binanın enkazı altında kalan şahsı kurtarma çalışmasını takip etti.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Karakaş ve Emniyet Müdürü Mustafa Gök, çöken evin enkazının altında kalan şahsı kurtarma çalışmalarını takip etti. Olayın hemen ardından bölgeye giden Kaymakam Gürbüz, çalışmayı yürüten ekipten bilgi aldı. Şahsın canlı çıkartılabilmesi için her türlü imkanın seferber edilmesi talimatı veren Kaymakam Gürbüz, çalışmalar esnasında binada yeni bir çökme yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Olayın geçmişi

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre metruk halde bulunan 2 katlı bir ev bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişinin altta kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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