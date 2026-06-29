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Birecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Birecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesi Kalealtı mevkisinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ahmet M., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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