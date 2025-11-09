Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüşünce Kan Aktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan iki kardeşin arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı tartışmaya çocukları da katıldı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erol Ç., Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine bıçakla saldırdıkları görüldü. - ŞANLIURFA