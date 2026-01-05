Haberler

Şanlıurfa'da yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangına, vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiye ekipleri üst katlardaki mahsur kalanları kurtardı. Yangında yaralanan olmaması sevindirici bir gelişme oldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar mahsur kalmaktan son anda kurtulurken, üst katlardaki vatandaşları ise itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çoğan Konutları'nda meydana geldi. Bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler eline hortumu alarak musluk suyuyla müdahale etmeye çalıştı. Merdiven boşluğundaki pencereden balkona geçen vatandaşlar,mahsur kalmaktan aşağıdaki vatandaşların uyarısı sayesinde son anda kurtuldu.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise aracın merdiveni ile üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
