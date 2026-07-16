Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı