Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı