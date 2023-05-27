Gündüz vakti sokak ortasında köpeğe tecavüz etti! Şimdi hesap verecek

Hatay'da kaydedilen görüntülerde bir adamın sokak köpeğine tecavüz ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videonun ardından sapık gözaltına alındı.

Hatay'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında güpegündüz bir adamın sokak köpeğine tecavüz ettiği anlar yer aldı.

KENTİ AYAĞA KALDIRDI

İğrenç görüntü sonrası kent sakinleri ayağa kalktı, sosyal medyada ise görüntüler büyük tepki çekti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit etti. İskenderun Numune Mahallesi'ndeki görüntüler üzerine sapığın Y.G. isimli şahıs olduğu belirlenirken yapılan araştırmanın ardından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan Y.G. 26.05.2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.