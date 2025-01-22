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Bir haftadır kayıp olan şahıs kaldığı sitenin asansör boşluğunda ölü bulundu

Bir haftadır kayıp olan şahıs kaldığı sitenin asansör boşluğunda ölü bulundu
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İstanbul Esenyurt'ta bir haftadır kayıp olan O.Y.'nin cansız bedeni, kaldığı rezidansın asansör boşluğunda bulundu. Yakınları tarafından kayıp ilanı verilen O.Y.'nin evine polis ekipleri çilingir marifetiyle girdi ancak kimseye rastlanmadı. Daha sonra temizlikçi, O.Y.'ye ait bir cep telefonu buldu ve site yönetimine bildirdi.

İstanbul Esenyurt'ta bir haftadır kayıp olan şahıs, kaldığı rezidansın asansör boşluğundan cansız bedeni bulundu. Savcılık olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir haftadır kayıp O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Polis ekipleri kaldığı daireye çilingir marifetiyle açtı ancak içeride kimseye rastlanılamadı. O olaydan sonra temizlikçi daire önünde O.Y. ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti. Dün akşam üzeri 17:00 sıralarında ise apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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