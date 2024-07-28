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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Sabırtaşı köyünde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 bin metrekarelik alan zarar gördü.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Kiğı ilçesine bağlı Sabırtaşı köyünde otluk alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye orman ekiplerinin yanı sıra Kiğı itfaiyesi ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

"Yanan alanın büyüklüğü yaklaşık 30 bin metrekaredir"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirterek, "Kiğı ilçemiz Sabırtaşı köyünde meydana gelen yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştür. Meydana gelen yangında kuru ot ve çalılıktan yanan alanın büyüklüğü yaklaşık 30 bin metrekaredir. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerimize ve köylülerimize teşekkür ediyor. Sabırtaşı köyümüze geçmiş olsun diyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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