Bingöl'ün Genç İlçesinde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde Yoldaşan Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple Yoldaşan Mahallesi kırsalında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa