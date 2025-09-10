Bingöl'ün Genç İlçesinde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple Yoldaşan Mahallesi kırsalında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL