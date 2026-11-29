Bingöl Solhan'da Sarı Çiçek Yolu girişinde otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl Solhan'da Sarı Çiçek Yolu girişinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan ilçesinde Sarı Çiçek Yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı