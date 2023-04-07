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Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi Bingöl'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi

ELAZIĞ - Bingöl'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Bu sırada derste olan öğrenciler, sınıflardan tahliye edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Bingöl'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem başta Bingöl olmak üzere Tunceli ve Elazığ'dan da hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde okulda depreme yakalanan öğrenciler, öğretmenler tarafından hızlıca sınıflardan tahliye edildi.

Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Bingöl Deprem 3. Sayfa Haberler

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