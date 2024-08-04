Bingöl merkezinde kamyon ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bingöl merkezde kamyon ile şehir içi halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL