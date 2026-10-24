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Bingöl Karlıova'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

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Bingöl Karlıova'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki direğe çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi girişinde otomobilin orta refüjdeki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçe girişinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Bingöl yönüne seyir halinde olan 67 ADD 342 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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