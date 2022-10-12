Bingöl haber: Genç kız apartmanın 4'üncü katından böyle düştü

Bingöl haberlerine göre Genç kız apartmanın 4'üncü katından böyle düştüMUĞLA Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden beton zemine düşen genç kız hastanede yaşam savaşı verirken, genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Genç kız apartmanın 4'üncü katından böyle düştü

MUĞLA Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden beton zemine düşen genç kız hastanede yaşam savaşı verirken, genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Terzialiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede bulunan M.G.K. isimli genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Başını yere çarpan genç kız ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muğla merkezdeki hastaneye sevk edilen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düşme anı kameralara yansıdı

Genç kızın düşme anı çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kızın apartmandan olay yerinde bulunan şahsın hemen yanına düşme anı ve şahsın olayın heyecanı ve şoku ile başını ellerinin arasına alıp koşuşturması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.