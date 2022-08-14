Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen genç, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Manisa'da raylardan yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Şahsın ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yunusemre ilçesinde Horozköy tren yolu üzerinde meydana gelen olayda raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz'a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.