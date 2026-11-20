Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE ve sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı