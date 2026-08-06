Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Simani Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı