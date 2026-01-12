Haberler

Karlıova'da karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Karlıova'da karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Güncelleme:
Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarak köy yollarını ulaşıma açıyor. Yüksek kesimlerdeki zorlu kış şartlarına karşı sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, bir yandan köy yollarını ulaşıma açarken bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşım güvenli şekilde yeniden sağlandı. Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, il genelinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışının etkisini artırdığını belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
