Karlıova'da karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, bir yandan köy yollarını ulaşıma açarken bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşım güvenli şekilde yeniden sağlandı. Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, il genelinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışının etkisini artırdığını belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - BİNGÖL