Bingöl'de Yayalara Otomobil Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'de Yayalara Otomobil Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Azizan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Cebba ile M.B.'ye otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 52 yaşındaki Cebba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
