Bingöl'de Yayalara Otomobil Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Azizan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Cebba ile M.B.'ye otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 52 yaşındaki Cebba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL