Bingöl'de yapılan şahıs sorgulamalarında 4 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan 67 bin 206 şahıs sorgulanırken aranan 4 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "29 Ocak - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 bin 206 şahsı sorguladı. Aranan 275 şahıs tespit edilerek 4 tutuklama, 3 gözaltı yapıldı. 17 bin 243 araç denetlendi; 505 araca cezai işlem uygulandı. 41 araç trafikten men edildi. Amacımız; hemşehrilerimizin de anlayış ve desteğiyle Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmak. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL