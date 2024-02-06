Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de yapılan şahıs sorgulamalarında 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan 67 bin 206 şahıs sorgulanırken aranan 4 şüpheli tutuklandı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan 67 bin 206 şahıs sorgulanırken aranan 4 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "29 Ocak - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 bin 206 şahsı sorguladı. Aranan 275 şahıs tespit edilerek 4 tutuklama, 3 gözaltı yapıldı. 17 bin 243 araç denetlendi; 505 araca cezai işlem uygulandı. 41 araç trafikten men edildi. Amacımız; hemşehrilerimizin de anlayış ve desteğiyle Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmak. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Valiliği Jandarma Bingöl Tutuklama Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title