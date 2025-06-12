Bingöl'de Yankesicilik Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, yankesicilik yapan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin park halindeki bir otomobilden para ve Bingöl terminalinden bilgisayar çaldıkları belirlendi.

Bingöl'de 2 yankesici yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede park halinde bir otomobilden 2 bin 50 TL ve Bingöl terminalinden bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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