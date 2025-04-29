Bingöl'de Varil Patladı, Üç Kişi Panik Yaşadı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir atölyede spiral makinesiyle kesilmeye çalışılan boş varil aniden patladı. Olayda atölye sahibi hafif yaralanırken, yanındaki iki kişi büyük panik yaşadı.
Bingöl'de bir atölyede spiral makinesiyle kesilmek istenen varil bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı. Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı.
Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa