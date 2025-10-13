Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Motosikletli Polis Timleri'nin yaptığı çalışmalarda esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 16.07 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet dolu kartuş ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BİNGÖL
