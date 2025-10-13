Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Motosikletli Polis Timleri'nin yaptığı çalışmalarda esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 16.07 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet dolu kartuş ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
