Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenerek durdurulan araç içerisindeki 1 şüpheli şahıs üzerinden; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 9.19 mm çapında fişek ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL