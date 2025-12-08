Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 25,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa