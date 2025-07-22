Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.887 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesinin kırsalında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 887 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinin kırsalında 7 farklı noktada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 887 kök kenevir bitkisi ele geçirirken 1 şüpheli yakalandı.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Genç ilçe kırsalında 7 farklı noktaya operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 887 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa