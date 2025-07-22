Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.887 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinin kırsalında 7 farklı noktada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 887 kök kenevir bitkisi ele geçirirken 1 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Genç ilçe kırsalında 7 farklı noktaya operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 887 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL