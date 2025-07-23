Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl merkez ve Genç ilçe kırsalında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 bin 895 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl merkez ve Genç ilçe kırsalında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 bin 895 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ve Merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 22-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 farklı noktada toplam 17 bin 895 kök kenevir bitkisi, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu olaylara karışan 1 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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