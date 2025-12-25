Haberler

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 3 adet ecstasy hap ile 3,12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

