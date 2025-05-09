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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonunda, 57.29 gram kokain ve 20.16 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 57.29 gram kokain, 20.16 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, 57.29 gram kokain maddesi, 20.16 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL, 450 euro ve 210 dolar ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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