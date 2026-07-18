Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Kartal köyü Sancak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekeri patlayan N.B.(37) idaresindeki traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bendeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı