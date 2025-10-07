Haberler

Bingöl'de Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki otomobilin, caddeye çıkarken seyir halindeki motosikletle çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen esnaf ve vatandaşlar yaralı sürücüye yardımcı oldu. İlk müdahale yapıldı ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erbakan Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, caddeye çıkmak isterken o esnada seyir halinde olan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

İsrailli bakandan Sumud aktivistlerine skandal sözler
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.