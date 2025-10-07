Bingöl'de Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erbakan Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, caddeye çıkmak isterken o esnada seyir halinde olan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL