Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma olay yerinde inceleme yaptı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa