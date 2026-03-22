Bingöl'de trafik kazası : 4 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SN 2204 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı