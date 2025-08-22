Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Genç ilçesi Yoldaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ADH 667 ile 01 CAY 63 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa