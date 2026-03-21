Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. İhbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL