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Tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bingöl-Muş karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü Kantar Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıkarken kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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