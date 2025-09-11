Haberler

Bingöl'de Tandırdaki Köz Yangına Neden Oldu

Bingöl'de Tandırdaki Köz Yangına Neden Oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde tandırda unutulan köz nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'ün Genç ilçesinde tandırda unutulan köz yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tandırda bırakılan köz nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
