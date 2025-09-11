Bingöl'de Tandırdaki Köz Yangına Neden Oldu

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'ün Genç ilçesinde tandırda unutulan köz yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tandırda bırakılan köz nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL