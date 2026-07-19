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Bingöl'de bir haftada 23 şüpheli yakalandı

Bingöl'de bir haftada 23 şüpheli yakalandı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda toplam 23 şüpheli yakalandı. Aranan 10 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlara karışan 13 şüpheli de yakalandı. 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bingöl polis ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 23 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve suçla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, ifadelerinin alınmasına yönelik haklarında arama kaydı bulunan 6 kişi ile kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla aranan 4 kişi olmak üzere toplam 10 aranan şahıs gözaltına alındı. Aynı tarihler arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda ise çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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