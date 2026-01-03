Haberler

Bingöl'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki O.H. ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bingöl'de bir şahıs düzenlen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu O.H.(27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



