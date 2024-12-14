Bingöl'de Şiddetli Rüzgar ve Tipi Çatıları Uçurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve tipi nedeni ile ev ve okulların çatısı uçtu.

Bingöl'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, hayatı durdurma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgara tipi de eklenin ev ve okulların çatısı uçtu. Uçan çatılar caddeye savrulurken, bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - BİNGÖL