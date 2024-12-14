Bingöl'de Şiddetli Rüzgar ve Tipi Çatıları Uçurdu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle ev ve okulların çatısı uçtu. Olayda can kaybının olmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve tipi nedeni ile ev ve okulların çatısı uçtu.
Bingöl'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, hayatı durdurma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgara tipi de eklenin ev ve okulların çatısı uçtu. Uçan çatılar caddeye savrulurken, bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa