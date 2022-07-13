Bingöl'de seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü - Haberler

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Bingöl'de seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Olay Karlıova-Erzurum karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Hemen araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, alev alan otomobili söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karlıova Bingöl 3. Sayfa Haberler

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