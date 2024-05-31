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Bingöl'de şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bulunan bir şantiyede gece saatlerinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Yangın, konteynerlerdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki bir şantiyede bulunan konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Olay, Kiğı ilçesi Abar Mahallesi mevkiinde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerlerinde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında içeride olan işçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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