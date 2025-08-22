Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Ge geçti

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir tabanca ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede motosikletli polis timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir araçtaki 2 kişi üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 0.80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Karlıova ilçesindeki çalışmalarda ise şüpheli bir şahıs üzerinde 2.07 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

