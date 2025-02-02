Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmada bir ruhsatsız silah, şarjör ve beş fişek ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, Kültür Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde şüphe bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirdi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa