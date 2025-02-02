Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, Kültür Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde şüphe bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirdi. - BİNGÖL