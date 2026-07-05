Bingöl'de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Citroen marka otomobil park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerek 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı